Wien (pta014/20.11.2017/10:55) - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Andreas Sauer ab 01.02.2018 zum Mitglied des Vorstands und neuen CFO der PORR AG nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der Aufsichtsratssitzung am 06.12.2017 gefasst werden.



Andreas Sauer (49) absolvierte ein Wirtschaftsstudium an der Universität Mannheim und schloss dieses 1995 als Diplom Kaufmann ab. Er begann seine Karriere bei der Deutschen Bahn, weitere Stationen in leitenden Funktionen bei Stinnes, Schenker und Infineon folgten. Zuletzt war Andreas Sauer erfolgreich als operativer CFO von Nokia Mobile Networks tätig. Sauer verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Integration, Transformation und Projektmanagement.



