20.11.2017



Am Abend des 17.11.2017 kam es bei Pankl in Kapfenberg zu einem Brand in einem kleinen Nebenraum der Schmiedetechnik. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.



Nach derzeitigem Stand dürfte es zu einem Defekt bei der Staubabsaugung gekommen sein. Durch das schnelle und vorbildliche Eingreifen unserer Mitarbeiter und der Sicherheitskräfte konnten jedoch größere Schäden verhindert werden. Beschädigt wurden lediglich vier manuelle Schleifarbeitsplätze, zwei Gleitschleifanlagen und in geringem Umfang die benachbarte Kugelstrahlanlage. Sämtliche andere Aggregate wie die Pressen, die Wärmebehandlung und die Beizanlage sind nicht betroffen und wurden heute Vormittag wieder ganz normal in Betrieb genommen. Der Schaden hielt sich somit in Grenzen und wir werden innerhalb weniger Tage die beschädigten Einrichtungen wiederherstellen, sodass es zu keinerlei Lieferausfällen kommen wird.



