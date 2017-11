Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) eine 9,25% Aktienanleihe Protect 2018/06 (ISIN DE000DGU27J8/ WKN DGU27J) mit dem Basiswert Deutsche Telekom vor.Ein boomendes US-Geschäft, eine starke Geschäftsentwicklung auf dem Heimatmarkt Deutschland sowie positive Trends in den europäischen Landesgesellschaften hätten bei der Deutschen Telekom im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis steigen lassen. Während T-Mobile US das 18. Quartal in Folge mehr als eine Million Neukunden verbucht habe, habe die Telekom in Deutschland eine hohe Nachfrage nach Glasfaser-basierten Anschlüssen verzeichnet. Auf Konzernebene habe der Umsatz von Juli bis September 2017 um 0,8% auf rund 18,3 Mrd. Euro zugelegt, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 3,3% auf 5,7 Mrd. Euro verbessert. Angesichts der guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten habe der Vorstand die Prognose für das bereinigte EBITDA im Gesamtjahr 2017 auf eine Spanne von rund 22,4 bis 22,5 Mrd. Euro angehoben. Erst im August habe der Vorstand die Prognose von ursprünglich rund 22,2 Mrd. Euro auf rund 22,3 Mrd. Euro erhöht.

