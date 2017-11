Der Ausbau sowie die Fokussierung auf das E-Commerce-Angebot ist eine der zentralen strategischen Stoßrichtungen für die Neuausrichtung von Office Depot Europe, einem Konzernunternehmen der AURELIUS Equity Opportunities (ISIN: DE000A0JK2A8). Hierzu werden ab sofort 20 Mio. Euro bis Ende 2018 in die Erneuerung und Erweiterung der Webseiten-Technologie auf Basis von SAP/Hybris investiert: Ein verbesserter Kunden-Flow auf den Webseiten, neue Funktionalitäten, responsives Design für die automatische Anpassung an verschiedene Endgeräte als auch die Skalierbarkeit über die einzelnen Gesellschaften von Office Depot Europe stehen im Vordergrund dieser Investitionen. Neben der Webtechnologie erfolgen auch Investitionen in eine erweiterte Anbindung von Einzelhandelspartnern sowie funktionale Erweiterungen wie Auftragsmanagement und -nachverfolgung. Die Kundenzufriedenheit und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...