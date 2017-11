Die US-Bank Citigroup hat Ryanair mit "Buy" und einem Kursziel von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Marktführerschaft bei den Kosten verschaffe der Billigfluggesellschaft einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz, schrieb Analystin Monique Pollard in einer am Montag vorliegenden Studie. Daran sollten die jüngsten Gehaltserhöhungen für die Belegschaft nichts wesentlich ändern. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet, woraus sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe./gl/bek Datum der Analyse: 17.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0044 2017-11-20/12:03

ISIN: IE00BYTBXV33