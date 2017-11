Decheng Technology AG: Tiefergehende Gespräche über Marktpotenzial des neuen RFID-Materials

Decheng Technology AG: Tiefergehende Gespräche über Marktpotenzial des neuen RFID-Materials

- Vertreter von Nanjing Advanced Magnetic Material Co Ltd besuchten Produktionsanlagen von Decheng, um über Auslieferung des magnetischen Absorptionsmaterials zu diskutieren

- Beide Seiten zuversichtlich hinsichtlich des Zukunftspotenzials

Köln, 20. November 2017. Die Decheng Technology AG (ISIN: DE000A1YDDM9, WKN: A1YDDM, Ticker Symbol: 333), ein chinesischer Produzent von Polyurethanen und Additiven für die Veredelung von Textilien und Leder, gibt bekannt, dass der General Manager der Nanjing Advanced Magnetic Material Co Ltd, WANG Peng, und der Deputy General Manager JIANG Lihua, am 10. November die Decheng Group besucht und mit ZHU Xiaohua, dem COO von Decheng sowie dem F&E-Team den aktuellen Fortschritt bei der Produktion des magnetischen Absorptionsmaterials sowie den Auslieferungsfahrplan diskutiert haben. Die tiefgehenden Gespräche umfassten weiterhin die Produktentwicklung sowie eine Marktanalyse für das Jahr 2018.

Breites Anwendungsgebiet für neues Material Nach den eingehenden Diskussionen äußerten sich beide Seiten zuversichtlich hinsichtlich der Zukunft des neuentwickelten magnetischen Absorptionsmaterials. Dieses Material ist Teil der magnetischen Absorptionsfilme von Nanjing Advanced Material Co Ltd, die verbreitet in Nahfeldkommunikations-Antennen in Mobiltelefonen (wie dem Shenzhen Fan Xuan Electronics) und in modernen RFID-Geräten in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten eingesetzt werden.

Die Absorptionsfilme werden zudem in drahtlosen Ladegeräten sowie weiteren Haushaltsgeräten verwendet. Sie haben die Supply-Chain-Tests von Apple bestanden und werden in Mobiltelefonen von Oppo eingesetzt. Mit Unternehmen wie Cotai Electronics, PANDA Electronics, TRULY, BOE oder Talent Group wurden Geschäftsbeziehungen aufgebaut mit dem Ziel, die magnetischen Absorptionsfilme zu liefern.

Über Decheng Technology AG Decheng Technology AG erforscht, entwickelt und produziert innovative Polyurethane und Additive, die zur Veredelung und Verbesserung der Produkteigenschaften von Textilien, Leder und elektronischen Komponenten eingesetzt werden. Der Produktionsstandort befindet sich in Quangang, Quanzhou City, Provinz Fujian, Volksrepublik China. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte sie einen Umsatz von 75,8 Mio. Euro, einen Reingewinn nach Steuern von 25,4 Mio. Euro und beschäftigte 119 Mitarbeiter. Die Aktien der Decheng Technology AG sind im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

