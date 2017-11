Ermittler haben den indonesischen Parlamentspräsidenten Setya Novanto verhaftet. Sie werfen ihm Beteiligung an einem Korruptionsfall vor, der den Staat umgerechnet mehr als 140 Millionen Euro gekostet hat.

In einem Korruptionsfall, der Indonesien umgerechnet mehr als 140 Millionen Euro gekostet haben soll, haben Ermittler den Präsidenten des Parlaments-Unterhauses festgenommen. Setya Novanto sei aus einem Krankenhaus abgeholt worden, sagte ein Sprecher der indonesischen nationalen Anti-Korruptions-Kommission am Montag. Dort war er am Donnerstag ...

