Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta019/20.11.2017/12:15) - Der Aufsichtsrat der Spobag AG hat in seiner Sitzung vom 20.11.2017 Herrn Maik Brockmann (43), Hannover, zum Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt. Der bisherige Vorstand, Herr Sascha Magsamen (43), ist mit Wirkung zum 20.11.2017 im Anschluss an die am heutigen Tage durchgeführte Hauptversammlung im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Magsamen für die geleistete Arbeit.



Der Organwechsel erfolgte im Zuge der Veränderungen im Aktionariat.



Spobag AG



(Ende)



Aussender: SPOBAG AG Adresse: Königsallee 63-65, 40215 Düsseldorf Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: 069 788 088 06-91 E-Mail: vorstand@spobag-ag.de Website: www.spobag-ag.de



ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1511176500548



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 20, 2017 06:15 ET (11:15 GMT)