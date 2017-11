Schon ziemlich extrem, was mit der Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities im laufenden Jahr an der Börse so abgeht. Der Aktienkurs - vorher eine gefühlte Ewigkeit im Aufwärtsmodus - crashte im Frühjahr nach einer Shortattacke von 67 auf 35 Euro, kann sich von dem Absturz in den folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...