Der Erholungstrend in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) setzt sich fort. In den ersten neun

Monaten dieses Jahres erhöhten sich die Umsätze in der MEM-Branche im

Vergleich zur Vorjahresperiode um +8,2 Prozent. Auch die

Auftragseingänge stiegen um +1,1 Prozent und die Güterexporte um +3,3

Prozent. Die wichtigsten Indikatoren deuten auf eine weiterhin

positive Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten hin. Der

Hautgrund für diese erfreuliche Entwicklung liegt in der guten

Konjunktur in den wichtigsten Absatzmärkten. Aber auch der schwächere

Schweizer Franken verleiht Rückenwind. Die MEM-Industrie braucht nun

eine längere Wachstumsphase mit besseren Margen, um die massiven

Margen- und Substanzverluste der vergangenen Jahre ausgleichen und

wieder mehr in die Zukunft investieren zu können.



Die Umsätze in der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) stiegen in der Periode von Januar bis September 2017

im Vergleich zum Vorjahr um +8,2 Prozent an. Im dritten Quartal

betrugen die Umsatzzuwächse gegenüber dem Vorjahresquartal hohe +12,1

Prozent. Davon profitierten Grossfirmen und KMU gleichermassen. Auch

die Auftragseingänge legten in den ersten neun Monaten 2017 im

Vergleich zur Vorjahresperiode um +1,1 Prozent zu. Im dritten Quartal

verzeichnet die MEM-Branche gegenüber dem Vorjahr ein sehr solides

Wachstum von +10 Prozent. Haupttreiber dieser erfreulichen

Entwicklung ist das gestiegene Auftragsvolumen aus dem Ausland. Im

dritten Quartal 2017 erreichte der Auftragseingangs-Index von

Swissmem den höchsten Stand der letzten zehn Jahre. Die

Kapazitätsauslastung der MEM-Betriebe betrug im dritten Quartal 86,9

Prozent, was leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 86,4

Prozent liegt. Für Oktober 2017 zeigt die jüngste Erhebung des KOF

mit 87,9 Prozent einen noch höheren Wert.



Die Unternehmer und Unternehmerinnen der MEM-Industrie sind auch

bezüglich der künftigen Geschäftsentwicklung optimistisch. Gemäss der

Swissmem-Befragung vom Oktober 2017 rechnen 50 Prozent der Betriebe

in den kommenden 12 Monaten mit zunehmenden Aufträgen aus dem

Ausland. Lediglich 10 Prozent befürchten einen Auftragsrückgang.



Exporte: Wachstum in allen Absatzregionen



Die Güterexporte der MEM-Industrie stiegen gemäss den Zahlen der

Eidgenössischen Zollverwaltung in den ersten neun Monaten 2017 im

Vergleich zur Vorjahresperiode um +3,3 Prozent und erreichten einen

Warenwert von 48,7 Milliarden Franken. Die Exporte wuchsen in allen

wichtigen Absatzregionen. Besonders erfreulich entwickelten sich die

Güterausfuhren in die USA (+4,4%) und in die EU (+3,8%). Auch die

Exporte nach Asien zogen an (+1,7%). Betrachtet man die einzelnen

Produktbereiche, so erhöhten sich die Ausfuhren bei den Metallen um

+11,0 Prozent, bei der Elektrotechnik/Elektronik um +3,3 Prozent, bei

den Präzisionsinstrumenten um +1,7 Prozent und im Maschinenbau um

+0,6 Prozent.



Substanz zurückgewinnen



Die Umsätze der MEM-Industrie haben sich nun in vier

aufeinanderfolgenden Quartalen gegenüber der jeweiligen

Vergleichsperiode erhöht. Auch die Auftragseingänge entwickeln sich

erfreulich. Dies ist vor allem auf die gute Konjunktur in den

wichtigsten Absatzmärkten zurückzuführen. Die jüngste

Wechselkursentwicklung des Schweizer Frankens zum Euro verleiht

zusätzlichen Rückenwind. Darüber hinaus deuten die wichtigsten

Indikatoren auf einen weiterhin positiven Verlauf des Geschäftsganges

hin. Die MEM-Branche scheint nun auf einen soliden Erholungspfad

eingeschwenkt zu sein.



Dabei darf man nicht vergessen, dass die Unternehmen der

MEM-Industrie in den vergangenen Jahren teils massive Margeneinbussen

zu verkraften hatten. Fast ein Viertel der Betriebe schloss das

vergangene Jahr auf Stufe EBIT mit einem Verlust ab und lebte von der

Substanz. Hans Hess, Präsident Swissmem, kommentiert die aktuelle

Geschäftslage der MEM-Branche wie folgt: «Ich freue mich sehr über

diese positive Entwicklung. Die MEM-Firmen sind aber auf eine längere

Wachstumsphase mit besseren Margen angewiesen, um die

Substanzverluste der vergangenen Jahre ausgleichen und wieder mehr in

die Zukunft investieren zu können.»



