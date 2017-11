Solarenergie ist die am schnellsten wachsende neue Energiequelle der Welt, und sie kratzt nur an der Oberfläche ihres Potenzials. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) waren Ende 2016 mindestens 302 GW Solarkapazität in Betrieb, um 49,5 Millionen Haushalte in den USA mit Strom zu versorgen. Die Solarenergie deckt immer noch weniger als 2 % des weltweiten Strombedarfs, so dass das Wachstum noch Jahre oder gar Jahrzehnte anhalten wird.



Die führenden Solarländer bemühen sich gemeinsam darum, mehr erneuerbare Energiequellen zu nutzen. In einem Jahr könnten sogar einige Neuzugänge auf dieser Liste stehen. Im Moment sind hier die Top 5.

China

China ist seit ...

