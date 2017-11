Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Der Titelkampf gegen Alexander Ustinov am Samstag, 25. November ab 21.30 Uhr live für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de



- Axel Schulz, Arthur Abraham und Hollywood-Star Ralf Moeller zu Gast bei Moderator Florian Bauer, Britta Hofmann geht in der Halle auf Stimmenfang



- Wolff-Christoph Fuss kommentiert den Kampf in Oberhausen, Co-Kommentator ist der mehrfache Weltmeister-Macher Ulli Wegner



- "Von der Straße zu den Sternen" - der Film über den Weg Manuel Charrs zum erneuten Titelkampf ab Dienstag, 21. November um 22.45 Uhr auf Sky Sport News HD und Sky Sport 2 HD



Karl Mildenberger, Axel Schulz, Willi Fischer, Luan Krasniqi und Marco Huck - seitdem Max Schmeling vor 85 Jahren seinen Titel als Weltmeister im Schwergewicht verlor, bekamen nicht viele deutsche Boxer überhaupt die Möglichkeit, sich den WM-Titel eines der vier großen Box-Verbände zu sichern. Siegreich war keiner von ihnen.



Der jüngste Name auf dieser exklusiven Liste ist Manuel Charr. Nachdem der Kölner 2012 in Moskau an Vitali Klitschko scheiterte, will der 33-jährige Deutsche am Samstag, 25. November in Oberhausen seine zweite Chance nutzen und sich den WBA-Weltmeistertitel im Schwergewicht sichern. Den Titelkampf gegen Alexander Ustinov aus Russland überträgt Sky Sport News HD für jedermann frei empfangbar.



Schulz, Abraham und Moeller Gäste



Moderator Florian Bauer und Reporterin Britta Hofmann melden sich ab 21.30 Uhr live aus der König-Pilsener-Arena und stimmen die Zuschauer auf den Kampfabend ein. Zu Gast sind Axel Schulz, der 1995 gegen George Foreman nur durch ein zweifelhaftes Punkturteil nicht Weltmeister wurde, Arthur Abraham, der viele Jahre Weltmeister im Mittelgewicht und Super-Mittelgewicht war sowie der aus Recklinghausen stammende Ralf Moeller. Der deutsche Hollywood-Schauspieler unterstützt seinen Freund Manuel Charr bereits in der Vorbereitung und am Kampfabend am Ringrand.



Ulli Wegner als Co-Kommentator von Wolff-Christoph Fuss



Als Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss im Einsatz. Am Nachmittag kommentiert er in Dortmund das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04, am Abend meldet er sich dann live aus Oberhausen. Als Co-Kommentator steht ihm Trainer-Legende Ulli Wegner zur Seite. Der 75-jährige Weltmeister-Macher trainierte im Laufe seiner Karriere auch mit Manuel Charr.



"Von der Straße zu den Sternen": Der Film über Manuel Charr ab 21. November



1989 war Manuel Charr im Alter von fünf Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Zunächst als Kickboxer und später dann als Boxer arbeitete er sich nach oben und erreichte im Jahr 2012 mit dem WM-Kampf gegen Vitali Klitschko seinen vorläufigen Karrierehöhepunkt.



Dass er eine zweite Chance auf den Titel bekommen würde, schien zwischenzeitlich ausgeschlossen. Vor zwei Jahren wurde er durch einen Bauchschuss schwer verletzt, vor einem halben Jahr erhielt er in einer Operation zwei neue Hüftgelenke. Doch er kämpfte sich zurück und hat nun die Chance, den größten Erfolg seiner Karriere zu feiern.



In der Sky Sport Dokumentation "Von der Straße zu den Sternen" zeichnen Klaus Fiedler und Florian Bauer den beeindruckenden Weg von Manuel Charr zum Titelkampf in Oberhausen nach. Die Erstausstrahlung des halbstündigen Films erfolgt am Dienstag, 21. November um 22.45 Uhr auf Sky Sport News HD und Sky Sport 2 HD. Wiederholungen sind unter anderem am Mittwochabend (22. November) um 19.00 Uhr auf Sky Sport News HD und um Mitternacht, direkt im Anschluss an die Live Übertragung der UEFA Champions League auf Sky Sport 1 HD geplant.



Die Woche vor dem Kampf: die Pressekonferenz und das Wiegen live



Neben der Live-Übertragung am 25. November und Dokumentation berichtet Sky in der Woche vor dem Titelkampf umfassend. Unter anderem überträgt Sky Sport News HD die Pressekonferenz am Montag um 13.00 Uhr, das Pressetraining am Mittwoch um 13.00 Uhr und das offizielle Wiegen am Freitag um 14.00 Uhr live. Darüber hinaus meldet sich Sky Reporter Florian Bauer in der Woche vor dem Kampf täglich mit Stimmen und Neuigkeiten aus Oberhausen.



Tickets für den WM-Kampf in Oberhausen erwerben



Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport News HD und skysport.de haben Boxfans auch noch die Möglichkeit, in der Halle dabei zu sein. Tickets für den Kampfabend sind unter manuel-charr.de erhältlich.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland