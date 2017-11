Liebe Leser,

zum Ende der letzten Woche musste die Fresenius-Aktie noch einmal kräftig Federn lassen. Die Aktie verlor am Freitag gut 5 % und unterschritt damit auch eine wichtige Unterstützung. Bislang befand sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend, der nun aber in Frage gestellt wurde.

War das schon der Trendwechsel oder steht uns dieser unmittelbar bevor?

Betrachtet man das letzte signifikante Tief bei 63,30 Euro, muss man konstatieren, dass die Fresenius-Aktie ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...