Lufthansa-Aktie: Auch jetzt noch attraktiv bewertet

Ein Kursplus von rund 130 Prozent für 2017 klingt ziemlich beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Jahr noch nicht zu Ende ist. Sollte sich der jüngste Trend fortsetzen, dürfte die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) bis zum Ende dieses Jahres noch für einige positive Schlagzeilen sorgen.

Bereits am Montag war es so weit. Die Analysten bei Société Générale haben das Kursziel für die Aktie der Kranich Airline mal eben von 24,00 auf 33,00 Euro nach oben geschraubt, während das "Buy"-Rating für den besten Performer in 2017 im Leitindex DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) bestätigt wurde. Natürlich werden vor allem die Chancen erwähnt, die sich durch die Übernahme der Air-Berlin-Firmenanteile ergeben. Außerdem sehen die Analysten insgesamt eine Marktaufhellung für die deutsche Airline-Industrie.

