Was für ein Tag für die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Roche. Während der Wert in den vergangenen Monaten immer weiter in den Keller gerutscht ist, meldet sich die Aktie heute mit einem für so ein großes Unternehmen eindrucksvollen Kursplus zurück. Mehr als fünf Prozent geht es bis zum Mittag nach oben auf 242,80 Schweizer Franken. Damit nähert sich die Aktie dem wichtigen Widerstand im Bereich von 250 Franken, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Ein Sprung darüber würde ein Kaufsignal bedeuten.

