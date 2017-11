SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der Messenger-Dienst Twitter will eine neue Funktion auf die eigene Plattform bringen. Zugehörige Tests wurden nun von einem Sprecher bestätigt. Der Kurznachrichtendienst Twitter ist bald vielleicht gar nicht mehr so kurz: Zwar ist die mögliche Anzahl der Zeichen in einem Tweet...

Den vollständigen Artikel lesen ...