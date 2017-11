Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach den Zielen des Autobauers für die Jahre 2020 bis 2025 von 172 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Diese läsen sich auf den ersten Blick recht gut. Bis dahin werde in der Automobilwelt allerdings noch viel passieren, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie, technologisch werde sie dann eine andere sein. Elektroautos könnten Marktverschiebungen zur Folge habe./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2017

ISIN: DE0007664039