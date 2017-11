Liebe Leser,

so richtig in die Gänge gekommen ist die Startup-Schmiede Rocket Internet noch nicht. Im laufenden Jahr konnte die Aktie zwar um rund 7 % zulegen, damit gehört die Aktie jedoch nicht zu den großen Gewinnern in 2017. Ein Ziel ist auf jeden Fall schon mal geschafft worden: Der Börsengang von HelloFresh!

Bisher zeichnet sich hier aber kein großes Kursfeuerwerk ab!

Der größte Wettbewerber in Amerika, Blue Apron, hat bereits seit längerem Probleme, die die Aktie ... (Johannes Weber)

