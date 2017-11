Das Interesse an Asco stehe im Einklang mit der Strategie, eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Speziallangstahlindustrie in Europa zu spielen, teilt Schmolz+Bickenbach am Montag mit, ohne in der Mitteilung von Montagnachmittag finanzielle Details zum Angebot zu nennen. Ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...