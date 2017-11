Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat STMicroelectronics von "Hold" auf "Reduce" abgestuft. Die Dynamik beim Halbleiterhersteller könne von 2018 an etwas nachlassen, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein schwächerer US-Dollar sowie die Konjunktur im weltweiten Halbleitersektor könnten dann zum Thema werden./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2017

ISIN: NL0000226223