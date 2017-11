Basel (ots) - Manor, die erste grosse Warenhauskette, die den

«Black Friday» 2015 in der Schweiz eingeführt hat, zeigt sich erneut

innovativ mit den «3 Special Black Fridays» während drei Tagen! Vom

22. bis 24. November 2017 profitieren die Inhaberinnen und Inhaber

der Manor Karte erneut von Rabatten von bis zu 30% auf praktisch das

gesamte Non-Food-Sortiment*.



Manor hat als erste Detailhändlerin 2015 den «Black Friday» in die

Schweiz gebracht. Angesichts des phänomenalen Erfolgs der ersten zwei

Ausgaben führt Manor vom 22. bis 24. November 2017 gleich drei

verrückte Rabatt-Tage im Onlineshop manor.ch und in all ihren

Warenhäusern durch. Die Inhaberinnen und Inhaber der Manor Karte

profitieren von Rabatten von bis zu 30% auf den Grossteil des

Non-Food-Sortiments*.



Um einen optimalen Service und Einkaufskomfort zu gewährleisten,

was 2016 leider nicht immer möglich war, hat Manor dieses Jahr

beschlossen, das Konzept anzupassen und zeitlich zu staffeln - mit

einem «Black Friday» pro Tag in verschiedenen Abteilungen. Die «Black

Friday»-Rabatte werden so am Mittwoch, 22. November, in den

Abteilungen Spielwaren, Kindermode und Papeterie angeboten, am

Donnerstag, 23. November, in den Abteilungen Heim & Haushalt sowie

Multimedia und schliesslich am Freitag, 24. November, in den

Abteilungen Damen- und Herrenmode sowie Beauty.



«3 Special Black Fridays» online*: Der Onlineshop ist während drei

Tagen geöffnet*



An den «3 Black Fridays» kann man seine Einkäufe auch online auf

manor.ch erledigen. Im Onlineshop profitieren die Kunden von den

gleichen Vorteilen und Rabatten wie in den Warenhäusern. Wie immer

ist der Versand gratis ab einem Bestellwert von 100 Franken, ebenso

bei der Abholung der online getätigten Einkäufe im Warenhaus

unabhängig vom Bestellwert.



* Detaillierte Bedingungen auf www.manorkarte.ch



