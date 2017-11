New York (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) von 32,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "market perform" belassen.Die jüngsten Quartalszahlen hätten keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus der gestiegenen Branchenbewertung./ajx/bek Datum der Analyse: 20.11.2017

