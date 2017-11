Ad-Hoc Meldung nach Art. 17 MAR Shareholder Value Beteiligungen AG:

DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Sonstiges Ad-Hoc Meldung nach Art. 17 MAR Shareholder Value Beteiligungen AG: 20.11.2017 / 17:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Reiner Sachs scheidet als Mitglied des Vorstands der Shareholder Value Beteiligungen AG zum 31.12.2017 aus / Simon Pliquett wird mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstands der Shareholder Value Beteiligungen AG berufen

Der Aufsichtsrat der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) hat heute Herrn Simon Pliquett, CFA (33), mit sofortiger Wirkung für die Dauer von 5 Jahren zum Vorstandsmitglied der Shareholder Value Beteiligungen AG bestellt.

Herr Simon Pliquett ist seit 2010 Mitarbeiter der Shareholder Value Management AG als Investment Analyst mit dem Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Raum tätig. Ferner ist er seit 2016 Mitglied des Stiftungsrats und des Anlageausschusses der Share Value Stiftung. Ehrenamtlich engagiert er sich als Vorstand der Mozart Stiftung von 1838 zu Frankfurt am Main.

Herr Reiner Sachs, Vorstandsmitglied der Share Value Beteiligungen AG, hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er beabsichtigt mit Ablauf des 31.12.2017 aus seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Shareholder Value Beteiligungen AG auszuscheiden. Der Aufsichtsrat hat dem Ausscheiden zu dem vorgenannten Termin zugestimmt. Reiner Sachs ist seit 17 Jahren Mitglied des Vorstands der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Sachs ausdrücklich für seine Tätigkeit, die maßgeblich zu der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft geführt hat.

Kontakt: Frank Fischer Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: ir@shareholdervalue.de

20.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Straße 1 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69-6698300 Fax: +49 (0)69- 6698-3016

E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de

Internet: www.shareholdervalue.de ISIN: DE000A168205 WKN: A16820

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

631079 20.11.2017 CET/CEST

ISIN DE000A168205

AXC0227 2017-11-20/17:11