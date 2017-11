ReifenDirekt.de verrät, worauf es im Zuge des Wechsels zur Sommer- und Wintersaison bei der Einlagerung des gerade nicht benutzten Reifensatzes ankommt.

Autofahrer wechseln normalerweise zweimal im Jahr die Reifen: zum Sommer und zum Winter. Doch was macht man mit den Reifen, die man gerade nicht braucht? Sie müssen auf jeden Fall ordnungsgemäß gelagert werden, damit sie auch in der nächsten Saison wieder verwendet werden können. Viele Autofahrer wählen die professionelle und praktische Einlagerung in einer Werkstatt. Andere wiederum lagern die Reifen daheim in der eigenen Garage oder im Keller. Auf was muss man achten, wenn man die Reifen zu Hause lagert? Hier die wichtigsten Tipps von ReifenDirekt.de:

Stehend oder liegend lagern?

Experten empfehlen, die Reifen stehend zu lagern. Darüber hinaus raten sie von der weit verbreiteten Methode ab, die Reifen übereinander zu stapeln. Durch das pure Gewicht der Pneus drücken dabei die obenliegenden Reifen die unteren zusammen. Wer Abflachungen auf der Lauffläche der Reifen verhindern möchte, kann die Pneus ab und zu etwas drehen. Eine gute Alternative ist ein Reifenbaum, auf den man die Reifen aufhängen kann. So lagern sie sicher, bis sie wieder gebraucht werden.

Die richtige Temperatur

Sehr kalte Lagerung schädigt die Reifen auf lange Sicht. Experten empfehlen einen angemessen temperierten und gut belüfteten Lagerplatz. Die ideale Raumtemperatur liegt zwischen 15 und 25 °C. Direktes Sonnenlicht und warme Heizkörper direkt neben den Reifen sollten ebenfalls vermieden werden. Darüber hinaus sollten die Reifen vor der Lagerung um etwa 0,5 bar über der Empfehlung des Herstellers aufgepumpt werden.

Reifenprüfung vor Einlagerung

Vor der Einlagerung sollten Reifen und Radkranz sorgfältig gereinigt und anschließend das Gummi der sauberen Reifen geprüft werden. Sind Schäden wie Risse, Schnitte oder Ausbuchtungen erkennbar? Sieht der Reifen porös aus? Wenn ja, sollte der Reifen überhaupt nicht mehr gelagert, sondern unverzüglich entsorgt werden.

Reifeneinlagerung kurz und bündig

Wenn möglich, die Reifen stehend, nicht liegend lagern.

Die Lagerung auf einem Reifenbaum ist empfehlenswert.

Die Reifen vor der Einlagerung reinigen und auf Schäden prüfen.

Die Restprofiltiefe messen und bei Bedarf die Reifen austauschen.

Die Reifen mit Kreide markieren: "V" für vorne, "H" für hinten, "R" für rechts und "L" für links.

Den Reifendruck um etwa 0,5 bar über dem Normalwert erhöhen.

An einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern.

Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 15 und 25 °C.

Nicht direkt an Fenstern (Sonnenlicht) und Heizkörpern (Wärme) lagern.

Die Reifen haben ausgedient und sollten gar nicht mehr gelagert werden? Im Online-Shop ReifenDirekt.de können Kunden Reifen und Kompletträder sowie Autoersatzteile und -zubehör mit wenigen Klicks von zu Hause aus kaufen. Käufer finden eine breite Auswahl an Reifen von mehr als 100 Marken und mehr als 25.000 Modellen einschließlich Reifen für PKW, Motorräder, LKW, Nutzfahrzeuge und Busse. ReifenDirekt.de hilft auch dabei, den idealen Lagerplatz für die Reifen zu finden: Kunden können unter mehr als 9.500 Servicepartner in Deutschland wählen, von denen viele über die Montage hinaus auch einen Einlagerungsservice anbieten.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.ReifenDirekt.de, www.ReifenDirekt.at, www.ReifenDirekt.ch, www.123pneus.ch, www.Autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.Mytyres.co.uk, www.Gommadiretto.it, www.Neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.Reifen.de

Reifentests: www.Reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

