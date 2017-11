FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. November:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 D: Vapiano Q3-Zahlen (11:00 h Call) 08:00 D: Helaba Q3-Zahlen (11:00 h Call mit CFO) 08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update 08:00 IRL: CRH Q3 Trading Update 09:30 D: Uniper Pk zum Ergebnis der Prüfung des Übernahmeangebotes von Fortum 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprises Q4-Zahlen 22:05 USA: HP Inc Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: Innogy Investor Day D: Münchener Rück Investor Day I: Enel Capital Markets Day GB: Sage Jahreszahlen GB: Standard Chartered Investor Day N: Novo Nordisk Capital Markets Day USA: Analog Devices Q4-Zahlen USA: Medtronic Q2-Zahlen USA: Salesforce.com Q3-Zahlen USA: Dollar Tree Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 09/17 10:00 E: Handelsbilanz 09/17 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 10/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/17 SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Aviation Symposium auf der Messe Hypermotion, Frankfurt mit Airline-Vertretern von Eurowings, Air Berlin, Lufthansa und Tuifly 09:30 D: 5. Denkanstoß der ING-DiBa zu Trends und Perspektiven des Immobilienmarktes sowie zu Entwicklungen auf dem Bankenmarkt u.a. mit Peer Steinbrück, Bundesminister a.D., Mainz 12:00 D: DIW Vorstellung des Jahresgutachtens 2017/2018 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Berlin D: 9. VDI-Tagung "Der Fahrer im 21. Jahrhundert 2017" (bis 22.11.), Braunschweig Erörtert wird, woran Ingenieure und Psychologen aus Automobilindustrie, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aktuell arbeiten

