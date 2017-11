Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 15. November verlieh das beliebte People-Magazin BUNTE aus dem Hause Burda den Nachwuchspreis NEW FACES AWARD STYLE. Der Hamburger Modeschmuckkonzern gehörte zu den namhaften Partnern der Verleihung. Die rund 500 Gäste des Abends wurden in der angesagten Trend-Location "The Grand" in inspirierende Erlebniswelten versetzt. Bijou Brigitte präsentierte eine edle Auswahl an glitzernden Schmuckstücken samt einer stylishen Fotowand voller goldfarbener Blumen. Da kamen die prominenten Gäste für das eine oder andere Fotovergnügen gern vorbei. Der schillernde Modeblogger Riccardo Simonetti kokettierte mit der Kamera der Fotografen. Moderatorin Vivian Geppert führte charmant durch die kurzweilige Preisverleihung.



Vier glückliche Gewinnerinnen in drei Kategorien freuten sich über ihre Auszeichnung. Den Preis für "Influencer of the year" nahmen die Zwillingsschwestern Lisa und Lena aus den Händen von Vorjahressiegerin Stefanie Giesinger entgegen. Das sympathische Zwillingsduo begeistert seit 2015 mehr als 12 Millionen Follower auf ihrem Instagram-Account lisaandlena und bei musical.ly sogar 24 Millionen Fans.



Jungschauspielerin Lea van Acken wurde zum "Style Icon" gekürt und Nachwuchsdesignerin Anna Heinrichs gewann mit ihrem Modelabel "Horror Vacui" den Preis in der Kategorie "Fashion Designer".



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit rund 1.100 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



OTS: Bijou Brigitte AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14136 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14136.rss2 ISIN: DE0005229504



Pressekontakt: Annegret Wittmaack, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: +49 40 60609-289 Fax: +49 40 6026409 E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.com