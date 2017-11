Die Hetze im Internet nimmt zu. Aktivisten wie Hannes Ley rufen die Nutzer auf, ihre Werte zu verteidigen, statt auf staatliche Aufsicht zu hoffen.

Hannes Ley verteidigt die Demokratie mit seiner Tastatur. An manchen Tagen tippt er sechs bis acht Stunden, postet Argumente gegen Hass- und Hohnkommentare in den sozialen Netzwerken. So wie neulich, als das "Heute-Journal" auf seiner Facebook-Seite eine Statistik zur Herkunft derer gezeigt hat, die in Deutschland als Flüchtlinge Schutz suchen - und einige Leute darunter schrieben, dass die eigentlich Schutzsuchenden doch wohl die Deutschen seien, die von Afrikanern auf der Straße angegriffen würden.

Ley, 43 Jahre alt und freiberuflicher Unternehmensberater, hat vor einem Jahr die Initiative ichbinhier gegründet - eine Gruppe von Freiwilligen, die sich unter dem gleichnamigen Hashtag in sozialen Netzwerken einmischen, Rassisten und Sexisten mit ihrem Unsinn konfrontieren und den Konzernen Beiträge melden, die nicht unter das Recht auf freie Meinungsäußerung fallen. Ley bleibt dabei strikt sachlich, streut nur selten Ironie ein. 37.000 Mitglieder hat seine Initiative inzwischen.

Die Sorge, dass soziale Netzwerke die Demokratie gefährden, steigt: In den USA wurden Facebook, Google und Twitter kürzlich vor den Kongress geladen, um ihre Rolle in der Propagandaschlacht um die Präsidentschaftswahlen zu klären. In Deutschland droht Plattformbetreibern, die strafbare Inhalte nicht binnen sieben Tagen löschen, ein Bußgeld von bis zu 50 Millionen Euro. Ley sagt, dass staatliche Aufsicht allein nicht reicht: "Wir treten in eine Zeit, in der jeder Einzelne etwas tun muss, um die Demokratie zu verteidigen." Er ist damit Vorreiter einer Bewegung, die weltweit versucht, mit Argumenten den Hass wieder einzufangen. Kann sie sich gegen die viel schnelleren und viel stärkeren Algorithmen der Netzwerke überhaupt durchsetzen?

Vor den Bundestagswahlen haben sie bei ichbinhier gemerkt, dass sie noch zu wenige sind. Die Wähler der AfD, sagt Ley, seien in den Netzwerken deutlich aktiver als Anhänger anderer Parteien. Zudem seien die Likes unter heftigen Kommentaren auffällig schnell emporgeschossen: "Das geht nur mit technologischer Unterstützung." In den USA gibt es deshalb ...

