Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im TecDAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. In der vergangenen Woche bauten die Hedgefonds insbesondere bei Nordex und Cancom weitere Positionen ab. Zu einem merklichen Aufbau kam es hingegen bei MorphoSys, Medigene, SLM Solutions, S&T und Evotec. Speziell beim Biotech Evotec, dessen Aktie sich nach einem vorangegangenen Höhenflug im freien Fall zu befinden scheint, ... (Marco Schnepf)

