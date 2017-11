Liebe Leser,

Nordex ist mit einem erneuten Kursminus in die Woche gestartet. Chartanalysten sind unverändert der Meinung, dass die Aktie im Baisse-Modus sei und weitere Kursverluste von 40 bis 50 % erleiden könne. Im Detail: Es ging gleich am Montag wieder um mehr als 3 % nach unten. Damit bestätigte Nordex den herrschenden langfristigen Abwärtstrend und bewegt sich kurzfristig auf neue Tiefs zu. Am 15. November hatte die Aktie bei 7,18 Euro das derzeit noch gültige 4-Jahres-Tief erreicht. ... (Frank Holbaum)

