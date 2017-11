Liebe Leser,

Morphosys hat in den zurückliegenden Tagen vor Beginn dieser Woche noch einmal 3,5 % aufgesattelt. Die Aktie könnte nach einem Plus von 63 % in diesem Jahr schon bald auf 100 Euro zumarschieren, meinen Chartanalysten. Im Einzelnen: Die Aktie hatte am 7. November ein neues 2-Jahres-Hoch erzielt. 81,45 Euro sind nur noch 2 % entfernt. Darüber hat die Aktie mit 86,72 Euro ein 15-Jahres-Hoch, das bald erreicht werden könne, so die Chartspezialisten. Bis dahin fehlen noch 8 %. ... (Frank Holbaum)

