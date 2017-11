Liebe Leser,

die Aktie von Lufthansa hat in den zurückliegenden Tagen ein wichtiges Aufwärtssignal. Charttechnische Analysten räumen der Aktie die Chance ein, auf mehr als 30 Euro und damit in Richtung eines neuen Rekordhochs zu steigen. Konkret: In der abgelaufenen Woche ist das Ergebnis zwar anfangs minimal zurückgekommen. Dennoch hat sich das Papier nach einem kleinen Einbruch zum Beginn der Woche die Startkurse zur Woche wieder überholt. Nun kann die Aktie rasch auf das nächste Allzeithoch ... (Frank Holbaum)

