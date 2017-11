Liebe Leser,

die Commerzbank ist zu Beginn der neuen Woche weiter gestiegen. Nach diesem Plus könnte es für die Aktie aus Sicht der Chartanalysten zu einem massiven Gewinn kommen. Kurse jenseits von 15 Euro seien möglich, heißt es in den Stellungnahmen. Im Einzelnen: Die Aktie legte an diesem Montag um gut 2 % zu. So schaffte es die Commerzbank im Tagesverlauf, auf mehr als 12,30 Euro zu klettern. Die Aktie hat damit per Wochenfrist mehr als 3 % hinzugewonnen, innerhalb von zwei Wochen ... (Frank Holbaum)

