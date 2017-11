Öl ist so teuer wie seit 2,5 Jahren nicht. Doch ein Staatsfonds verkauft jetzt seine Öl-Aktien. Warum? Und soll es der Anleger gleichtun? Dirk Grunert von Morgan Stanley wägt ab. Im Frühjahr prognostizierten die Analysten 62,50 US-Dollar pro Barrel Öl für dieses Jahr, Jahresende. Die Ölpreise folgten. Der norwegische Staatsfonds verkauft jetzt aber seine Öl-Aktien. Kein Wunder, denn Brent steigt auf Jahressicht sogar stärker als der STOXX Europe 600 Oil&Gas. Was spricht für die Index-Streuung, was für Einzelinvestments zumal sich Öl-Aktien großteils auch erholen, Dirk Grunert von Morgan Stanley?