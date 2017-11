Liebe Leser,

Aixtron konnte in der zweiten Hälfte der Vorwoche die Börsen wieder von sich überzeugen und diesen Schwung auch mit in die neue Woche nehmen . Die Aktie eroberte dabei eine wichtige Marke zurück und befindet sich auf bestem Weg, neue Tops zu erreichen. Chartanalysten sprechen von einem möglichen Aufwärtspotenzial in einer Größenordnung von 30 %. Im Einzelnen: Die Aktie eroberte die Marke von 14 Euro zurück. Dies halten Charttechniker für ein wichtiges Zeichen, da von hier ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...