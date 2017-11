FRANKFURT (Dow Jones)--Als einzig auffällige Aktie hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend mit Blick auf den nachbörslichen Handel in Deutschland Nanogate nennen können. Der Oberflächenspezialist hatte am Abend mitgeteilt, seinen Expansionskurs mit einer weiteren Übernahme fortsetzen und die globale Marktposition ausweiten zu wollen. Der Wert wurde am Abend 4,8 Prozent fester als zum Xetra-Schluss gestellt.

Nanogate übernimmt die Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries. Mit der Transaktion soll sich der Konzernumsatz 2018 auf mehr als 220 Millionen Euro erhöhen, während das operative Ergebnis trotz Transaktions- und Integrationskosten weiter steigen soll. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.053 13.059 -0,05% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 20, 2017 16:30 ET (21:30 GMT)

