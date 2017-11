Andersen Global freut sich, die Eröffnung einer neuen Präsenz in Italien - und zwar im Stadtteil Mestre auf dem Festland von Venedig anhand einer Erweiterung der italienischen Mitgliedsfirma Andersen Tax Legal bekannt zu geben. Darüber hinaus wird das Büro in Mailand Ende November umziehen. Der neue Standort in Mestre wie auch das neue größere Büro in Mailand dienen dazu, besser die wachsende Kundenbasis in Italien bedienen zu können. Andersen Tax Legal verfügt nun in Italien über sechs Standorte und zwar in Mailand, Brescia, Rom, Venedig, Mestre und Monza.

Andrea De Vecchi, der für das Management der Büros von Andersen Tax Legal in Italien zuständige Managing Partner und Regional Managing Partner in Europa meinte dazu: "Unser neuer Standort in Venedig-Mestre und die erweiterte Präsenz in Mailand werden uns ermöglichen, unsere Kunden besser bedienen wie auch weiterhin unsere Kompetenzen innerhalb der Region ausbauen zu können. Mit dieser Expansion sind wir in der Lage, neue Märkte anzusprechen und ebenso die Lebensqualität für unsere Mitarbeiter zu verbessern."

Der Standort Venedig-Mestre ist aufgrund seiner strategischen Positionierung und der hohen Bevölkerungsdichte im Zentrum des Festlands von Venedig von zentraler Bedeutung. Andersen Tax Legal in Italien ist seit 2014 ein Mitglied von Andersen Global. Die Firma wird weiterhin Beratung zu Steuern, Finanzen, Buchhaltung und Recht für Unternehmen und Einzelpersonen im In- und Ausland anbieten.

"Die Erweiterung mit einem neuen Standort und mehr Platz im Mailänder Büro unterstreicht den Erfolg des italienischen Teams und positioniert uns bestens für deutliches Wachstum in der Zukunft. Die Expansion unserer Praxis in Italien ermöglicht uns eine gesteigerte nahtlose Bereitstellung von erstklassigen Serviceleistungen", bemerkte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, umfasst derzeit mehr als 2.300 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an 77 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

