HD-Energy-Batterie-Technologie für Elektrofahrzeuge in drei Kategorien ausgezeichnet

Enevate Corporation, ein auf Lithium-Ionen (Li-Ionen) Batterie-Technologie spezialisiertes Unternehmen, wurde bei den Innovation Awards der Consumer Electronics Show (CES) 2018 in drei Kategorien gewürdigt, nämlich Fahrzeugintelligenz und Selbstfahr-Technologie, Öko-Design und nachhaltige Technologien sowie "Tech for a Better World". Das Unternehmen wurde für seine bahnbrechende, überwiegend auf Silizium basierende Li-Ionen-Batterie-Technologie ausgezeichnet. Die Technologie ermöglicht das extrem schnelle Aufladen von Elektrofahrzeugen (EFs) in 5 Minuten ohne Kompromisse bei Reichweite und Sicherheit.

Enevates HD-Energy-Technologie für Elektrofahrzeuge in drei Kategorien der Consumer Electronics Show 2018 ausgezeichnet (Bild: Business Wire)

Die HD-Energy-Technologie von Enevate für EFs erlaubt das Aufladen von Batterien in 5 Minuten bis zu 75 Kapazität. Darüber hinaus lädt und entlädt sie sicher bei Temperaturen von bis zu -40 °C und speichert während der Nutzbremsung mehr Energie für größere Reichweiten unter kalten Klimabedingungen. Die Technologie macht die Batterien widerstandsfähig gegenüber Lithium-Ablagerungen bei schnellen Ladevorgängen und niedrigen Temperaturen, was ein großer Vorteil hinsichtlich Sicherheit ist.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung bei den CES Innovation Awards und dass unsere bahnbrechende HD-Energy-Technologie für EFs in drei Kategorien gewürdigt wurde", so Jarvis Tou, Vice President, Marketing and Products bei Enevate. "Diese neue, extrem schnelle Ladetechnologie durchbricht die für den Einsatz von EFs bestehenden Barrieren im Interesse einer saubereren und besseren Welt. Mit unserer Silizium-Li-Ionen-Batterie-Technologie können EFs in 5 Minuten aufgeladen werden, was die Bedenken der Fahrer hinsichtlich Reichweite abschwächt, während sie von kurzen Aufladezeiten und niedrigen Kosten profitieren."

Enevates HD-Energy-Technologie für EFs steht zur Lizenzvergabe zur Verfügung. Zellen, in denen die HD-Energy-Technologie von Enevate für Elektrofahrzeuge (EFs) zur Anwendung kommt, werden bei der CES 2018 im Rahmen der Innovation Awards präsentiert. Die Messe findet vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada statt. Die Produkte der Preisträger der CES 2018 Innovation Awards werden auf der Website CES.tech/Innovation vorgestellt.

Die prestigeträchtigen CES Innovation Awards werden von der Consumer Technology Association (CTA) gesponsert, dem Inhaber und Veranstalter der CES 2018, einem der weltweit wichtigsten Treffpunkte für alle wichtigen Akteure im Bereich Verbrauchertechnologien. Die CES Innovation Awards würdigen Errungenschaften im Bereich Produktdesign und Konstruktion seit 1976. Produkte und Technologien, die Teil dieses prestigeträchtigen Programms sind, werden von einem hervorragenden Gremium unabhängiger Industriedesigner, unabhängiger Ingenieure und Fachmedienvertreter bewertet, um herausragende Design- und Konstruktionsleistungen in der neusten Verbraucherelektronik in 28 Produktkategorien zu würdigen.

Über Enevate

Enevate Corporation mit Hauptsitz in Kalifornien, USA, entwickelt und vergibt Lizenzen für fortschrittliche Li-Ionen-Batterie-Technologien auf Basis von Silizium-Anoden, die den Elektrofahrzeugmarkt (EF-Markt) revolutionieren, indem sie die Barrieren für den Einsatz von EFs durchbrechen. Enevates wegweisende Arbeit an Silizium-Anoden und -Zellen führte zur Entwicklung der bahnbrechenden HD-Energy-Technologie für extrem schnelles Laden ohne Einschränkungen hinsichtlich Energiedichte und mit hervorragender Leistungsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen für den Einsatz unter kalten Klimabedingungen sowie mit Sicherheitsvorteilen gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien auf Graphitbasis.

Zu den Investoren zählen Mission Ventures, Draper Fisher Jurvetson, Tsing Capital, Infinite Potential Technologies, Presidio Ventures ein Unternehmen der Sumitomo Corporation, sowie CEC Capital und strategische Investoren. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Lizenzierung der branchenprägenden Batterie-Technologie von Enevate finden Sie unter www.enevate.com.

