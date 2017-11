Liebe Leser,

E.ON hatte in den vergangenen Tagen stets darunter gelitten, dass die neue Regierung vermeintlich neue Signale in der Energiepolitik aussenden würde. Durch das jähe Ende der Jamaika-Sondierungsgespräche hätte es daher auch zu neuen Impulsen an den Märkten kommen können. Letztlich wussten die Anleger aber selbst wohl nicht so viel mit den politischen Entwicklungen anzufangen und ließen die Aktie zu Wochenbeginn mit einem Ergebnis von -0,10 % auf der Stelle treten. Zuletzt hatte ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...