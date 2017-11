Der sechste Stock im Gebäude 1 auf dem Werksgelände von Linde im Münchener Stadtteil Pullach atmet den Geist der Wirtschaftswunderjahre des vergangenen Jahrhunderts: holzvertäfelte Wände, hohe Fenster der Energieeffizienzklasse G und Toiletten mit Druckspüler. Ein Biotop für digitale Hipster stellt man sich anders vor.

Für Philipp Karmires, Leiter Digitalisierung bei Linde, eine ganz bewusste Entscheidung, sich mit seinem Digitalisierungsteam hier anzusiedeln: "Wir wollten von Anfang an sicherstellen, dass wir kein Fremdkörper sind, sondern eine Abteilung, die mit dem Business zusammen agiert." Karmires, der zuvor neun Jahre lang bei Google für das Umsetzen neuer Produkte in die Anwendung sowie für Produkt-Partnerschaften zuständig war, sieht sein Team als eine Boxencrew fürs klassische Geschäft: "Ohne den Impuls vom Business Owner machen wir kein Projekt."

In drei Monaten zum Prototyp

Gemeinsam mit Experten aus den Geschäftsbereichen des Technologiekonzerns werden im Digital Base Camp digitale Produkte in einem zweistufigen Prozess entwickelt: Innerhalb von drei Monaten muss ein Produkt zum Prototypen entwickelt sein, dann wird entschieden, ob es zur Umsetzung kommt. "Was in dieser Zeit nicht funktioniert, lassen wir wieder los", so Karmires. Insgesamt 40 solcher Projekte haben die rund 15 Digitalisierungsexperten gemeinsam mit ihren Kollegen von Linde Engineering, Linde Gase, der IT und externen Start-up-Unternehmen seit August 2016 bereits umgesetzt, sieben davon werden inzwischen zu konkreten Produkten weiterentwickelt.

Darunter eine Virtual-Reality-Trainingsumgebung, mit der künftig Anlagenfahrer bereits während der Bauphase für den Betrieb von Produktionsprozessen geschult werden, eine Augmented-Reality-Lösung, mit der Lebensmittelhersteller die Aufstellung von Gefriertrocknern via Tablet-PC sehr einfach planen können, einen Drohnen-Scanner für Gasflaschen oder das neue Linde Plantserv Portal, ein Marktplatz für Ersatzteile, den der Anlagenbauer vor zwei Wochen live geschaltet hat (siehe Textkasten).

Das Digitalisierungsteam besteht zum Teil auch aus Mitarbeitern, die vorher mehrere Jahre im klassischen Linde-Geschäft gearbeitet haben - ergänzt durch Datenspezialisten, Softwareentwickler und Experten aus der Digitalbranche. Ergänzt wird das Team durch Spezialisten von Technologie-Start-ups und Universitäten. Außerdem leitet Karmires ein weiteres Team in Singapur - dort sollen Produkte ...

