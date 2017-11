=== 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 3Q (11:00 Analystenkonferenz), Bonn 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis, Luton 08:15 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 9 Monate (09:00 Telefonkonferenz), Frankfurt 08:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 09:30 DE/Uniper SE, PK zum Ergebnis der Prüfung des Übernahmeangebots von Fortum, Düsseldorf 10:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q, Palo Alto - DE/Linde AG, Ende der Nachfrist für den Umtausch in Anteile der neuen Holding Linde plc ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

