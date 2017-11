FRANKFURT (Dow Jones)--Grünen-Parteichefin Simone Peter hat nach dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses einen Beschlussantrag der Grünen zum Kohleausstieg im Deutschen Bundestag angekündigt. "Die Grünen-Bundestagsfraktion wird in Kürze einen Antrag zum schnellen Ausstieg aus der Kohle vorlegen", sagte sie der Rheinischen Post.

"Die anderen Parteien sollten in Konsequenz der Klimakonferenz in Bonn mit uns den Klimaschutzpfad beschreiten und den Kohleausstieg für Deutschland beschließen", sagte Peter insbesondere mit Blick auf die Union. "Auch wenn es hier heftige Auseinandersetzungen mit Union und FDP gab und die fossile Kraftwerkswirtschaft teils mit am Tisch saß, gab es im Energie- und Gebäudebereich Zugeständnisse von Seiten der Union, die für das Erreichen der Klimaziele unabdingbar sind", erklärte Peter.

