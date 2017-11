Lieber Leser,

ich war in Frankfurt auf der "World of Trading" und auch dort waren Kryptowährungen wie der Bitcoin ein heißes Thema. Allerdings eher ein Medienthema als ein Thema bei den Anlegern, was mich an weitere Kurssteigerungen glauben lässt. Ja, ich glaube, dass wir noch bis Jahresende auf 10.000 US-Dollar steigen werden!

Bitcoin nach "Flash Crash" voll auf Kurs

Dies ist erstaunlich, denn erst vor gut einer Woche gab es bekanntlich noch einen "Flash Crash" beim Bitcoin. ... (Sascha Huber)

