The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1696453452 HITACHI CAP. 17/19 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1713475306 KROATIEN 17/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1720016531 VERISURE MID. 17/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1720192696 ORSTED 17/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1721410725 AT+S AUSTR.T.+S. 17-UND. BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1721760541 ORSTED 17/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1722558258 ACHMEA BANK 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1722801708 BNP PARIBAS 17/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1722859532 WESTPAC BKG 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1722897623 RENTOKIL INIT. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1722898431 NE PROP.CO. 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1722899918 FINGRID 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA 1O2 XFRA CA30222R1091 EXRO TECHS INC. NEW EQ00 EQU EUR N

CA 6PL XFRA CA74587Y1016 PULSE OIL CORP. EQ00 EQU EUR N

CA NWXB XFRA DE000A2GS7A0 NORDWEST HANDEL Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA CJEE XFRA HK0000375797 CHINA WAH YAN HEALTHC.NEW EQ01 EQU EUR N

CA 5XB XFRA US05988J1034 BANDWID.INC. CL.A DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 2S9 XFRA US8168831027 SENDGRID INC. EQ01 EQU EUR N