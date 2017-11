FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.153 EUR

NB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.076 EUR

LQ3E XFRA DE0009752238 METZLER AKT. DEUTSCHL. AR 1.000 EUR

LQ3F XFRA DE0009752220 METZLER AKTIEN EUROPA AR 1.500 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.178 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 0.998 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.204 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.021 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.127 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.834 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.008 EUR

TF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.093 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.127 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.331 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.082 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.268 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.510 EUR

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.085 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.382 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.058 EUR

MDN XFRA DE0006605009 MEDION AG O.N. 0.690 EUR

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.126 EUR

GDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.008 EUR

55AA XFRA TH3437010R19 ASIA AVIATION -NVDR-BA-,1 0.004 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.059 EUR

SCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.450 EUR

3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.037 EUR

XFRA DE000HSH3Z04 HSH NORDBANK IZ 3 12/19 0.002 %

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.212 EUR

DE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 %

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.611 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.340 EUR

VODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.479 EUR

8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.082 EUR