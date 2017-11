FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RN4 XFRA PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1

ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG

BR1 XFRA CA08947Q1019 BIG ROCK LABS INC.

16V XFRA FR0004029478 VISIATIV S.A. EO -,60

L8M XFRA US5502831051 LUMOS NETWORKS DL-,01

F1EV XFRA US31620R4020 FIDELITY NATL FINL.FNFV