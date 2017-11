EVN stellt Green Energy Lab vor >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: Uniqa dringt in die... » Rosenbauer und Mayr-Melnhof vs.... EVN Angreifen und Mitmachen! Das Green Energy Lab ist mit über 30 Teilprojekten das größte Innovationslabor für grüne Energie in Österreich. Über 100 Unternehmen sind schon dabei. In Ostösterreich wird so ab Sommer 2018 eine Testregion geschaffen, in der gemeinsam an der Zukunft unserer Energie gearbeitet wird. Mehrere Teilprojekte können auch gerne besichtigt werden. Für mehr Infos könnt ihr euch schon jetzt unter http://www.greenenergylab.at/ registrieren! :) EVN ist Ihr zuverlässiger Energieversorger mit günstigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...