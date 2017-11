Expertenmeinung

Europa: Mehr als fünf Prozent Dividendenrendite

Während die meisten festverzinslichen Wertpapiere weiter nur sehr niedrige Zinsen bringen, locken europäische Aktien mit zum Teil hohen Dividendenrenditen. So brachten es die Aktien aus dem europäischen Index MSCI Europe zuletzt auf einen Durchschnittswert von 3,2 Prozent, errechnet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Die höchste Dividendenrendite bieten die Firmen aus der Energiebranche mit 5,7 Prozent. Dahinter folgen die Branchen Telekom und Versorger mit 4,8 und 4,7 Prozent. Überdurchschnittlich rentabel sind auch Finanztitel mit 3,9 Prozent. Den geringsten Wert weist der Technologiesektor mit 1,4 Prozent auf.

