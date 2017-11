In den ersten neun Monaten war sowohl hinsichtlich des Umsatzes (+ 5,8 %) und in noch stärkerem Ausmaß beim operativen EBIT (+ 23,4 %) im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Umsatzsteigerungen gab es in allen Regionen. Zu dieser erfreulichen Entwicklung trugen die Umsatzzuwächse im Segment Automotive mit einem weiterhin sehr positiven Konsolengeschäft sowie insbesondere ein sehr starkes 3. Quartal im Segment Commercial Vehicles bei. Die Aktie ist mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 10,7 (per Konsensschätzung2018) niedrig bewertet. Die seit Mai laufende Konsolidierungsphase sollte bald abgeschlossen werden.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Termin-Börse Nr. 46 vom 18.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info