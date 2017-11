Die britische Investmentbank HSBC hat Shell von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 2600 Pence belassen. Dass der Ölkonzern die Dividende nicht mehr in Aktien bezahlen werde, dürfte nun weitgehend erwartet werden, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es brauche mehr Klarheit zum längerfristigen Wachstum im Bereich Exploration und Produktion./ajx/bek Datum der Analyse: 21.11.2017

ISIN: GB00B03MLX29