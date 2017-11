Schaltbau Holding AG: Schaltbau im dritten Quartal mit nahezu ausgeglichenem operativem EBIT und deutlich positivem operativem Cash Flow

CORPORATE NEWS der Schaltbau Holding AG, München (Deutschland) WKN 717030 - ISIN DE0007170300

Schaltbau im dritten Quartal mit nahezu ausgeglichenem operativem EBIT und deutlich positivem operativem Cash Flow

* Neunmonatszeitraum: Operatives EBIT noch von negativem ersten Quartal belastet; operativer Cash Flow nahezu ausgeglichen * Verbesserte Auftragslage ist Basis für profitable operative Entwicklung im Schlussquartal und darüber hinaus * Operative Prognose für das Gesamtjahr 2017 bestätigt * Neubewertung der Schaltbau Sepsa führt zu nicht-zahlungswirksamem Einmaleffekt

München (Deutschland), 21. November 2017 - Der Schaltbau-Konzern, ein international führender Anbieter von zukunftsweisender Verkehrstechnik, ist im dritten Quartal 2017 um 8,3 % gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahrs auf einen Umsatz von 128,1 Mio. EUR gewachsen. Nach neun Monaten summierte sich der Konzernumsatz auf 363,0 Mio. EUR (Vorjahr 362,2 Mio. EUR). In den Zahlen des Berichtsjahrs ist der Umsatzbeitrag der hundertprozentigen Konzerntochter Albatros S. L. U. ("Schaltbau Sepsa"), die einen Jahresumsatz von 35-40 Mio. EUR erwirtschaftet, noch enthalten; diese Gesellschaft wurde am 15. November des Jahres zum Verkauf gestellt.

Das operative EBIT (ohne einen nicht-operativen Einmaleffekt in Höhe von -12,0 Mio. EUR aus der Neubewertung von Schaltbau Sepsa) war im dritten Quartal mit -0,7 Mio. EUR nahezu ausgeglichen (Vorjahr 2,5 Mio. EUR). Im Neunmonatsvergleich ging das ausgewiesene EBIT wegen des schwachen ersten Quartals sowie wegen des Einmaleffekts aus der Neubewertung von Schaltbau Sepsa auf -17,4 Mio. EUR (Vorjahr: 12,1 Mio. EUR) zurück. Das Konzernperiodenergebnis lag nach neun Monaten bei -33,1 Mio. EUR (Vorjahr 8,8 Mio. EUR), was einem Ergebnis je Aktie von -5,37 EUR (Vorjahr 0,87 EUR) entspricht.

Die positive Umsatzentwicklung des Schaltbau-Konzerns im laufenden Geschäftsjahr ist maßgeblich durch das Segment Mobile Verkehrstechnik getrieben, in dem die Umsatzerlöse im Neunmonatszeitraum um 24,5 % auf 190,6 Mio. EUR stiegen. Darin sind auch Umsatzbeiträge aus den im Vorjahreszeitraum noch nicht vollkonsolidierten Schaltbau Sepsa Gesellschaften berücksichtigt. Die EBIT-Marge des Segments Mobile Verkehrstechnik von -2,2 % (ohne Einmaleffekt aus der Neubewertung von Schaltbau Sepsa) spiegelt auch den negativen operativen Beitrag von Auslandsgesellschaften wider.

Das Segment Stationäre Verkehrstechnik musste auch im dritten Quartal 2017 einen Umsatzrückgang hinnehmen, der sowohl auf die Bahninfrastrukturtechnik als auch auf Bremssysteme zurückzuführen war. Auf Neunmonatssicht verringerte sich der Segmentumsatz um 23,4 % auf 77,5 Mio. EUR. Aus dem Umsatzrückgang resultierte eine EBIT-Marge von -10,3 %.

Im Segment Komponenten lag der Umsatz mit 95,8 Mio. EUR um 12,1 % unter dem Neunmonatswert des Vorjahres. Dabei wirkten sich u. a. Projektverzögerungen in Italien und ein verändertes Nachfrageverhalten im chinesischen Rolling-Stock-Markt aus. Im dritten Quartal konnte jedoch wieder ein deutliches Umsatzplus erzielt werden. Die EBIT-Marge von 16,6 % nach neun Monaten entsprach dem sehr guten Vorjahreswert (16,5 %).

Der operative Cashflow fiel im dritten Quartal 2017 mit 6,8 Mio. EUR deutlich positiv und im Neunmonatszeitraum mit -1,0 Mio. EUR nahezu ausgeglichen aus. Den liquiditätsseitigen Herausforderungen begegnete das Management insbesondere mit Working-Capital-Optimierungen.

Der Schaltbau-Konzern erwartet für das vierte Quartal 2017 deutlich positive Umsatz- und Ergebniseffekte, u. a. aus dem Abschluss von Großprojekten, und bestätigt daher seine operative Guidance für das Gesamtjahr 2017. Dabei werden die Umsatzerlöse des Konzerns in der gegenwärtigen Struktur im Bereich des unteren Endes der Guidance (520-540 Mio. EUR) erwartet. Beim EBIT erwartet der Schaltbau-Konzern weiterhin ein operatives Ergebnis in Höhe von mindestens 2 Mio. EUR. In dieser operativen Guidance sind die nicht-operativen Einmaleffekte aus der Neubewertung von Schaltbau Sepsa in Höhe von ca. 28 Mio. EUR (davon 12 Mio. EUR im dritten Quartal) nicht enthalten.

"Die sich zuletzt abzeichnende positive Entwicklung in Teilen unseres Geschäfts stimmen meine Kollegen und mich sehr zuversichtlich für das nachhaltige operative Potenzial der Schaltbau. Wir haben jedoch mit Blick auf die notwendige Restrukturierung des Unternehmens immer noch umfassende Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt", sagt Dr. Bertram Stausberg, Sprecher des Vorstands der Schaltbau Holding AG.

Im Segment Mobile Verkehrstechnik zählt zu den Herausforderungen die unzureichende Produktivität bei der Abarbeitung der Aufträge im deutschen Geschäft; hingegen ist die Auftragslage des Segments ungebrochen positiv. Im Segment Stationäre Verkehrstechnik hat sich die Auftragssituation zuletzt leicht stabilisiert, wenn auch unterhalb des Vorjahresniveaus. Im Segment Komponenten verläuft die Geschäftsentwicklung bei guten Umsätzen ergebnisseitig über Plan.

"Basierend auf der von uns in den vergangenen Wochen durchgeführten, detaillierten Analyse aller Aktivitäten des Schaltbau-Konzerns erarbeiten wir einen Fahrplan für die Neupositionierung und Stärkung unseres Unternehmens. Der eingeleitete Verkauf von Sepsa ist dabei ein wichtiger Baustein. Wir werden als Vorstand die notwendigen Maßnahmen zur operativen Restrukturierung und zur Sicherung der Finanzierung in den kommenden Monaten sukzessive abarbeiten, und wir sind überzeugt, das Unternehmen so wieder zurück in die Erfolgsspur zu führen", ergänzt Dr. Stausberg.

Der Schaltbau-Konzern gehört mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen Euro und rund 3.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen des Schaltbau-Konzerns liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.

Christian Schunck Head of IR Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Tel. +49 89 - 93005 209 Fax +49 89 - 93005 318 schunck@schaltbau.de www.schaltbau.com

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung, Schaltbau Holding AG, München, für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 30. September 2017

2017 2016 TEUR TEUR Umsatzerlöse 362.981 362.171 Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 13.476 6.412 Andere aktivierte Eigenleistungen 4.430 2.810 Gesamtleistung 380.887 371.393 Sonstige betriebliche Erträge 8.036 4.642 Materialaufwand 194.966 186.353 Personalaufwand 139.340 125.239 Abschreibungen 26.115 11.470 Sonstige betriebliche Aufwendungen 45.852 40.829 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) -17.350 12.144 a) Ergebnis aus at equity bilanzierten 4 -3.592 Unternehmen b) Sonstiges Beteiligungsergebnis -325 7.326 Beteiligungsergebnis -321 3.734 a) Zinsertrag 451 893 b) Zinsaufwand 8.794 4.467 c) Sonstiges Finanzergebnis -13 0 Finanzergebnis -8.356 -3.574

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -26.027 12.304

Ertragsteuern 7.053 3.551 Konzernjahresergebnis -33.080 8.753 Aufteilung des Konzernjahresergebnisses Anteil der Minderheitsgesellschafter 1.207 3.490

Anteil der Aktionäre der Schaltbau Holding AG -34.287 5.263

Konzernjahresergebnis -33.080 8.753 Ergebnis je Aktie - unverwässert: -5,37 0,87 EUR EUR Ergebnis je Aktie - verwässert: -5,37 0,87 EUR EUR

Konzernbilanz der Schaltbau Holding AG, München, zum 30. September 2017

AKTIV- A 30.09.2017 31.12.2016 TEUR TEUR A. LANGFRISTIGES VERMÖGEN I. Immaterielle Vermögenswerte 70.602 83.666 II. Sachanlagen 86.213 88.361 III. At equity bewertete Beteiligungen 7.894 3.129 IV. Sonstige Finanzanlagen 3.737 4.031 V. Latente Steueransprüche 9.765 15.452 178.211 194.639 B. KURZFRISTIGES VERMÖGEN I. Vorratsvermögen 125.105 101.353 II. Forderungen aus Lieferungen und 106.082 115.241 Leistungen III. Laufende Ertragsteueransprüche 1.166 944 IV. Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 31.239 15.009 V. Zahlungsmitttel und 21.893 30.018 Zahlungsmitteläquivalente VI. Zur Veräußerung vorgesehene 0 1.870 Vermögenswerte 285.485 264.435

463.696 459.074

PASSIVA

30.09.2017 31.12.2016 TEUR TEUR A. EIGENKAPITAL I. Gezeichnetes Kapital 8.064 7.506 II. Kapitalrücklage 31.105 16.126 III. Gesetzliche Rücklage 231 231 IV. Gewinnrücklagen 51.908 62.344 V. Rücklage aus ergebnisneutraler -1.889 212 Eigenkapitalveränderung VI. Neubewertungsrücklage 3.041 3.041 VII. Konzernjahreserg. der Aktionäre der SBAG -34.287 -15.822 VIII- Anteil der Aktionäre der Schaltbau Holding 58.173 73.638 . AG IX. Minderheitenanteile 30.100 33.435 88.273 107.073 B. LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL I. Pensionsrückstellungen 37.101 40.154 II. Personalrückstellungen 5.046 4.888 III. Sonstige Rückstellungen 12.934 14.628 IV. Finanzverbindlichkeiten 41.562 43.304 V. Sonstige Verbindlichkeiten 1.120 4.557 VI. Latente Steuerverbindlichkeiten 3.252 3.535 101.015 111.066 C. KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL I. Personalrückstellungen 7.127 8.432 II. Sonstige Rückstellungen 23.699 20.679 III. Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 518 337 IV. Finanzverbindlichkeiten 152.920 134.719 V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 51.945 42.034 Leistungen VI. Erhaltene Anzahlungen 12.903 12.684 VII. Sonstige Verbindlichkeiten 25.296 21.508 VIII- Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur . Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten 0 542

274.408 240.935

463.696 459.074

Konzern-Kapitalflussrechnung der Schaltbau Holding AG, München, vom 01. Januar bis 30. September 2017

2017 2016 TEUR TEUR Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) -17.35- 12.175 0

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und 26.115 11.457

Sachanlagen Ergebnis aus dem Abgang von immaterielle 54 -245 Vermögenswerte und Sachanlagen Veränderung des Umlaufvermögens -21.79- 910 1 Veränderung der Rückstellungen 259 -1.040

Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten 16.180 -3.847

Erhaltene Dividenden 0 200 Gezahlte Ertragsteuern -2.391 -6.051

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen -2.110 233 Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit -1.034 13.792

Auszahlungen für Investitionen in: - Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -11.99- -12.12- 9 5 - Finanzanlagen -5.228 -687 - den Erwerb vollkonsolidierter Gesellschaften 0 -866 abzüglich übernommener Zahlungsmittel Einzahlungen aus Abgängen von: - Sachanlagen 56 13 - Finanzanlagen 8 190 - Geschäftseinheiten 3.933 2.991 Cash Flow aus Investitionstätigkeit -28.76- -10.48- 9 4 Aktienverkauf 0 4.057 Kapitalerhöhung 15.537 0 Dividendenausschüttung der Schaltbau Holding AG 0 -6.020 Ausschüttung an Minderheiten -3.496 -2.268 Tilgung von Darlehen -4.273 -5.302 Neuaufnahme von Darlehen 4.141 540 Gezahlte Zinsen -5.979 -4.961 Erhaltene Zinsen 503 272

Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten -1.399 9.864 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 5.034 -3.818

Veränderung des Finanzmittelfonds aus -990 -976 Wechselkursänderungen Veränderung der liquiden Mittel aus 0 0 Konzernkreisänderungen Veränderung des Finanzmittelfonds -25.75- -1.486 9

Bestand des Finanzmittelfonds am Ende des Jahres* 5.418 31.189 Bestand des Finanzmittelfonds am Anfang des Jahres 31.177 32.675

-25.75- -1.486 9

* Zum 30. September 2017 beinhaltet der Finanzmittelfonds erstmalig kurzfristige Kontokorrentverbindlichkeiten.

